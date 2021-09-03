استقرار أسعار الذهب في تعاملات اليوم: عيار 21 يسجل 791 جنيها

صعدت أسعار الذهب عالميًا، اليوم الجمعة، مدعومة بضعف الدولار، وترقب المستثمرون الإعلان عن بيانات الوظائف الأميركية.



ورغم أن أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، تتأثر بالتغير الذي تشهده الأسعارعالميا، ألا أنها استقرت خلال تعاملات اليوم الجمعة كأسعار أمس، فى أسواق الصاغة المحلية، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى 791 جنيها، بحسب نادى نجيب السكرتير العام السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.



وبحسب نجيب، استقر سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 678 جنيها، وسجل الجرام عيار 24 نحو 903 جنيها، كما استقر الجنيه الذهب ليصل إلى 6328 جنيها.



ومنذ جائحة كورونا، يواصل الذهب صعوده محليا مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تداعيات فيروس كورونا.



وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1812.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 0641 بتوقيت غرينتش، وانخفض 0.2% في الأسبوع.



كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1814.80 دولار.



ويحوم مؤشر الدولار قرب قاع شهر، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات. وتتجه العملة الأمريكية صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.