أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية في العاصمة الألمانية برلين، ليرتفع بذلك إجمالي إصابات كورونا منذ بدء تفشي الفيروس في هذه المدينة إلى 195 ألف إصابة.

وأوضح المعهد أنه بذلك تكون برلين أعلى الولايات الألمانية انتشارا لفيروس كورونا، وأن إجمالي حالات الوفاة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيرس فيها بلغ 3 آلاف و595 حالة.

وأشار إلى أنه تم تطعيم 60.7% من سكان برلين اليوم، بجرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا، بارتفاع عن اليوم السابق له والذي سجل 60.4%، وتم تطعيم 65.3% من سكان برلين بالجرعة الأولى فقط، بارتفاع عن اليوم السابق له والذي سجل 65.2%،