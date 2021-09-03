طالبان: الاستثمارات الصينية مهمة لإعادة بناء أفغانستان

ذكر المتحدث الرئيسي باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد في مقابلة مع صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية إن استثمارات من الصين، ستكون "أساسية" للمساعدة في إعادة بناء أفغانستان ودعم اقتصادها.

وقال مجاهد للصحيفة أن "الكثير من الدول، بما فيها الصين أظهرت اهتماما بالاستثمار في أفغانستان"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف "من المهم اقتصاديا لأفغانستان أن يكون لديها استثمارات صينية في مشروعات كبيرة لبناء بلدنا".

وتابع أنه مع انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي الأفغانية، تواجه طالبان مهمة حكم بلد، دمره 20 عاما من الحرب.

ومن المقرر أن تعلن الجماعة المتشددة عن حكومتها الجديدة قريبا، وسيتعين على الزعماء الجدد السيطرة بشكل عاجل على التضخم المرتفع ومعالجة أزمة اقتصادية، بعد أن قطعت الولايات المتحدة المعونات.

وتابع مجاهد في المقابلة أن الصين استثمرت في منجم "ميس ايناك" للنحاس في إقليم "لوجار" شرق أفغانستان و"تتطلع لدعم صادرات سلعها المحلية في أسواق أفغانستان".

وأضاف "أفغانستان سوق جيد بالنسبة للصين".