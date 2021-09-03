المبعوث الأمريكي لدى ليبيا يدعو للاتفاق على حل وسط لإجراء الانتخابات

دعا ريتشارد نورلاند، المبعوث الأمريكي الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الجمعة، الأطراف السياسية إلى الاتفاق على حل وسط لإجراء الانتخابات.

وحمل نورلاند، وفقا لما أوردته بوابة الوسط الليبية، الزعماء السياسيين من جميع الأطراف مسؤولية الاتفاق الفوري على حل وسط يسمح بإجراء تلك الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستدعمهم في هذه العملية.

وأشار إلى أن الليبيين لا يرغبون في رؤية الصراع الأهلي من الماضي يتكرر، معتبرا أن أفضل أمل للاستقرار يكمن في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وشهد محيط معسكر التكبالي في جنوب طرابلس، اشتباكا بين مسلحين يتبعون «اللواء 444» وآخرين يتبعون «جهاز تحقيق الاستقرار»، بينما نفى آمر منطقة طرابلس العسكرية «أي علاقة للأجهزة الأمنية بتلك الأحداث».