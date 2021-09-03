لجنة التطعيم والتحصين البريطانية ترفض دعم تطعيم المراهقين ضد كورونا

رفضت لجنة استشارية تابعة للحكومة البريطانية اليوم الجمعة، التوصية بتطعيم جميع المراهقين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وبدلا من ذلك أحالت القرار إلى كبار المسؤولين الطبيين في بريطانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبينما قالت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين في بريطانيا اليوم الجمعة، إن الاستفادة من التطعيم للأصحاء ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما كانت "أكبر بشكل هامشي" من الأضرار المحتملة المعروفة، نصحت الحكومة أن تطلب من المسؤولين الطبيين الأربعة الكبار في المملكة المتحدة تقييم القرار، مع الأخذ فى الاعتبار أثر ذلك على المدارس وتعليم الشباب.

وقالت اللجنة في بيانها:" نظرا للمخاطرة المنخفضة للغاية من خطورة مرض كوفيد-19 على المراهقين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما، فإن وضع الأضرار المحتملة وفوائد التطعيم هي متوازنة إلى حد كبير ولذا تم الاتفاق على اتخاذ نهج وقائي".

وقالت بلومبرج إن المخاوف تركز على حالة قلبية نادرة جدا تم ربطها بلقاح شركة فايزر، واحدة من اللقاحات الوحيدة التي تم التصريح باستخدامها مع الأطفال.