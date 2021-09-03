حملات على منافذ بيع اللحوم والخضروات بالمنصورة

شن حى غرب وشرق المنصورة بمحافظة الدقهلية حملات للجان التفتيش الخماسية على المحال التجارية ومنافذ البيع.

ونفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس الحى حملة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطرى واستهدفت الحملة المحال التجارية ومحلات الجزارة بمنطقة شارع الترعة وكلية الأداب، للتأكد والاطمئنان من مدى جودة المنتجات المعروضة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وتمكنت الحملة من تم تحرير ٤ محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحضرين صحية، كما تم التشديد على الإجراءات الاحترازية وإخطار الأمن الصناعى بشأن عدم صلاحية طفايات الحريق ومخاطبة رخص المحلات بشأن المحلات غير المرخصة.

وأوضح رئيس حى غرب المنصورة على متابعته اليومية لنتائج حملات اللجان الخماسية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، مؤكدا تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، للحد من جشع التجار ومراقبة الأسعار، والإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة.