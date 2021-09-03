 الدنمارك تتيح جرعة ثالثة من لقاح كورونا لدور الرعاية - بوابة الشروق
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الدنمارك تتيح جرعة ثالثة من لقاح كورونا لدور الرعاية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 5:55 م | آخر تحديث: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 5:55 م

أعلنت السلطات الصحية في الدنمارك إتاحة جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأولئك الذين يعشون في دور الرعاية في الدنمارك، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

جاء هذا القرار، بحسب صحيفة "ذا لوكال" الأوروبية، عقب توصية وكالة الأدوية الأوروبية، أمس، الدول الأوروبية بإعادة التطعيم.

وفي توصيتها، أشارت وكالة الأدوية الأوربية إلى أن البيانات لا تدعم حاليًا إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لجميع السكان، ولكنها ضرورية للفئات الضعيفة.

من جهتها، قالت مساعدة المدير العام للسلطات الصحية الدنماركية هيلين بروبست، في البيان: "لدينا اللقاحات ولحسن الحظ لدينا بالفعل الكثير من الخبرة في طرح التطعيم في دور الرعاية".

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