وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة قطور، باصطحاب الطفل إسماعيل السيد، ابن قرية العتوة البحرية إلى مستشفى قطور المركزي لإجراء كافة الفحوصات الطبية، والاطمئنان على صحته، وذلك بعد بتر أجزاء من أطرافه نتيجة تعرضه للاختطاف والتقييد.

كما وجه محافظ الغربية، وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة، بمتابعة الحالة بشكل مباشر وإجراء الفحوصات والأشعة ووضع الحالة تحت الرعاية المستمرة، وتدبير ما يلزمه حتى خروجه سالما، مع تخصيص ممرضة من الوحدة الصحية للمتابعة اليومية بالمنزل وطبيب نفسي عند الحاجة.

وفي ذات السياق وجه المحافظ أماني النادري، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتدبير أطراف صناعية للطفل وتقديم معاش اجتماعي ومساعدات اجتماعية للأسرة على وجه السرعة.

كان الطفل إسماعيل، قد تعرض للاختطاف، وقيد الخاطف قدمية ويديه؛ ما أثر على مرور الدم فيهما بعد عودته لأهله وإلقاء القبض على المتهم، وأدى ذلك لبتر أجزاء من ذراعه وقدمه وفور تلقي المحافظ استغاثة بحالة الطفل أصدر تعليماته المتقدمة وتم نقل الطفل اليوم للمستشفى.