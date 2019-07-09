رئيس مجلس النواب الليبي: لا مصالحة قبل انتخاب الرئيس الجديد





اندلعت، فجر اليوم الجمعة، اشتباكات عنيفة بين قوتين مسلحتين تابعتين للسلطات الرسمية فى العاصمة الليبية طرابلس.



وأفاد موقع «العربية. نت» الإخبارى بأن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوة دعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسى واللواء 444 التابع لرئاسة الأركان بمحيط منطقة صلاح الدين فى العاصمة. كما سُمع دوى انفجارات بمحيط مقر المنطقة العسكرية، لا سيما فى معسكر التكبالى.



ولاحقا، ذكرت تقارير محلية أن جهاز دعم الاستقرار سيطر على معسكر التكبالى معقل كتبية 444 إثر مواجهات بالأسحلة الثقيلة فى طريق صلاح الدين، جنوب طرابلس.



وجاء الاشتباك بعد حشود وتعزيزات عسكرية للجهازين فى المنطقة. فى حين أفاد مصدر طبى بأن جميع الطواقم الطبية فى المركز الطبى والخضراء استنفرت، بعد وصول عدد من الجرحى جراء الاشتباكات.



وغالبا ما تشهد العاصمة الليبية اشتباكات بين المجموعات الأمنية والفصائل والميليشيات المنضوية ضمن أجهزة الحكومة والسلطات الرسمية.



كانت اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت منذ نحو أسبوع بين ميليشيات محمد البحرون الملقب بـ«الفار» التابعة لمدينة الزاوية، وميليشيا جهاز دعم الاستقرار التى يقودها عبدالغنى الككلى الملقب بـ«غنيوة» والتابعة لطرابلس، جنوب مدينة الزاوية، غرب البلاد.



من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، أنه لا حل للأزمة فى ليبيا إلا من خلال إجراء الانتخابات العامة عبر الاقتراع المباشر، لافتا إلى أنه لن يكون هناك مصالحة وطنية قبل انتخاب الرئيس الجديد فى ليبيا.



وقال صالح فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، أمس، إن «مشكلة ليبيا لن تحل إلا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية».



من ناحيته، أكد بوريطة أنه يجب الحفاظ على المواعيد المتفق عليها بشأن الانتخابات فى ليبيا (24 ديسمبر المقبل) لتحقيق الاستقرار.



إلى ذلك، وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أمس، إلى إيطاليا فى زيارة رسمية ليومين، لبحث تطورات العملية السياسية فى ليبيا.



وقالت وكالة «نوفا» الإيطالية إن الدبيبة سيشارك فى النسخة السابعة والأربعين لمنتدى الأعمال الدولى أمبروزيتى الذى يعقد سنويًا فى مدينة تشيرنوبيو (شمال) ويركز بشكل أساسى على المسائل الاقتصادية.



وذكرت الوكالة أن الدبيبة يبحث فى تشيرنوبيو «مسار ليبيا نحو الاستقرار والازدهار»، موضحة أنه قد يشير خلال المنتدى إلى ما يعرف بـ«مبادرة استقرار ليبيا» القائمة على أربع نقاط هى الأمن والعملية التشريعية والمصالحة الوطنية بالإضافة إلى الخدمات والاستقرار الاقتصادى.