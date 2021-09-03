أعلن نائب رئيس لجنة الحدود في بيلاروسيا رومان بودلينيف، اليوم الجمعة، أن هناك أربع مجموعات من المهاجرين تتواجد على الحدود بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي معظمهم من العراق وأفغانستان.

وقال بودلينيف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية، "نرصد 4 مجموعات من المهاجرين على الحدود خلال الوقت الراهن، اثنتان على الحدود مع لاتفيا والأخريان على الحدود مع بولندا ويبلغ إجمالي المهاجرين في تلك المجموعات نحو 60 شخصا معظمهم من مواطني العراق وأفغانستان".

وأضاف "أن الوضع يتغير كل ساعة فمن الصعب تتبع تحركات المهاجرين لأن حرس الحدود من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة يحاولون باستمرار دفع اللاجئين إلى أراضينا بمن فيهم النساء والأطفال غالبا باستخدام القوة البدنية والوسائل الخاصة مع الترهيب باستخدام الأسلحة والكلاب المدربة".