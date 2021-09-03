وزير الشؤون الدينية الأفغاني في حكومة أشرف غني ينتقل جوا إلى ألمانيا

انتقل وزير الشؤون الدينية السابق في حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني من كابول إلى ألمانيا عبر الجسر الجوي ليلحق بأكثر من 4500 شخص انتقلوا من أفغانستان إلى ألمانيا.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) فإن وزير الشؤون الدينية الأفغاني، محمد قاسم حليمي، انتقل إلى ألمانيا قبل أقل من أسبوعين.

وحتى قبل الإطاحة بنظام طالبان عام 2001 كان حليمي يشغل منصبا رفيعا في وزارة الخارجية في حكومة أفغانستان.

وكان حليمي الذي درس الشريعة الإسلامية في القاهرة، أحد منتقدي حركة طالبان الإسلامية المتشددة.

وظلت صورة حليمي على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت حتى اليوم الجمعة.

وبعد إعلان الجيش الأمريكي عن انسحاب قواته، استولت جماعة طالبان على العديد من عواصم الأقاليم ثم تقدمت إلى العاصمة كابول في منتصف أغسطس الماضي دون قتال يذكر بصورة عملية.

فر الرئيس غني إلى خارج البلاد قبل اقتراب طالبان، كما أعلن ذلك في 15 أغسطس الماضي.

وفي اليوم التالي هبطت أول طائرة تابعة للجيش الألماني (بوندسفير) في كابول وبدأ الجسر الجوي.

ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية تم نقل 4587 شخصا إلى ألمانيا خلال أحد عشر يوما التالية، من بينهم 3849 أفغانيا، و 403 مواطنا ألمانيا.

كان مواطنو العديد من البلدان الأخرى من بين المحتاجين للحماية غير أن 138 شخصا فقط كانوا من الموظفين المحليين إضافة إلى ذويهم، بما في ذلك 30 موظفا محليا من موظفي الجيش "بوندسفير".