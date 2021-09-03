البيت الأبيض يكلف مدير برنامج تطوير اللقاحات بحملة الاستعداد لمواجهة الأوبئة مستقبلا

كلف البيت الأبيض الأمريكي د.ماثيو هيبورن مدير برنامج تطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التابع للحكومة الأمريكية بتولي مهام منصب جديد يركز على الاستعداد لمواجهة الأوبئة في المستقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة، أن هيبورن، مدير برنامج تطوير لقاح كوفيد 19 لمجموعة تسريع التدابير المضادة، المعروفة سابقا باسم عملية "أوباريشان راب سبيد" يستعد لتولي المنصب الجديد في أول أكتوبر المقبل.



وقالت بلومبرج إن هيبورن سيركز على تطوير علاجات واختبارات اللقاحات للتصدي لتهديدات الأوبئة ورفع تقاريره مباشرة إلى مدير برنامج سياسات مكتب العلوم والتكنولوجيا إريك لاندر، حسبما أفادت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظرا لأن تفاصيل عملية تعيين هيبورن لم تعلن بعد.