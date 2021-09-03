كشف وزير المالية العراقي علي عبدالأمير علاوي، عن صرف ما يقرب من 120 مليار دولار على الكهرباء في العراق على مدى السنوات السبع الماضية.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للانباء عن الوزيرالعراقي قوله ان التقديرات تشير إلى أن معدلات الفقر في العراق تضاعفت في عام 2020 بسبب انخفاض ايرادات العراق من النفط، حيث انخفضت الاسعار عالميًا بسبب انهيار الطلب الناجم عن وباء كورونا .

واوضح ان تصحيح هذا الامر يتطلب سياسات واستثمارات تمكن البلدان المنتجة للنفط والغاز مثل العراق من توجيه رأس المال والعمالة إلى الصناعات الإنتاجية في المستقبل ، وتسهم بتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص. وكان هذا احد الدوافع الرئيسة وراء الورقة البيضاء للاصلاح الاقتصادي، التي تسعى الى تغيير طبيعة الاقتصاد العراقي بشكل جذري، والسماح للقطاع الخاص بلعب دور اكبر، وتقليل اعتماد العراق على صادرات النفط والالتزام بـتجديد اقتصادي يركز على السياسات والتكنولوجيات السليمة بيئياً".

وقال إن العراق من الممكن ان يلعب دورًا هاما من خلال الاستفادة من الامكانات الهائلة لانتاج وتوفير الطاقة النظيفة، حيث يشكل انتاج النفط والغاز ما يصل الى 40٪ من اجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحرق المستمر للغاز الطبيعي في ابار النفط الامر ، الذي يحتم علينا الالتزام بالحد من حرق الغاز ، واستثماره ".

وأضاف الوزير أن زيادة كفاءة الطاقة ستكون لها فوائد اخرى ايضًا ، وهذا يعني اننا لن نحتاج الى انفاق مبالغ هائلة لزيادة المستوى العام لتوفير الكهرباء ،مبينا ان عجز العراق عن توفير ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب كلف البلاد ما يقرب من 120 مليار دولار على مدى السنوات السبع الماضية ".