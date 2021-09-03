 مسبار ناسا يجمع أول عينة صخرية من المريخ لإعادتها للأرض - بوابة الشروق
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مسبار ناسا يجمع أول عينة صخرية من المريخ لإعادتها للأرض

صورة من المسبار تظهر تربة كوكب المريخ
صورة من المسبار تظهر تربة كوكب المريخ

نشر في: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 1:54 م | آخر تحديث: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 1:54 م

نجح أحدث مسبار فضائي تابع لوكالة "ناسا" على المريخ، في جمع أول عينة صخرية لإعادتها إلى الأرض، بعد أن فشلت محاولة الشهر الماضي.

وصف آدم ستلتزنر كبير مهندسي المسبار "بيرسيفيرانس"، العينة بأنها مثالية.

وكتب على تويتر الخميس "لم أكن أكثر سعادة من أي وقت مضى برؤية حفرة في صخرة".

قبل شهر، حفر "بيرسيفرانس" في صخور أكثر ليونة، وانهارت العينة ولم تدخل أنبوب التيتانيوم.

وقطع المسبار مسافة نصف ميل إلى مكان أفضل لأخذ العينات في محاولة أخرى. وقام أعضاء الفريق بتحليل البيانات والصور قبل إعلان النجاح، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وصل "بيرسيفرانس" في فبراير إلى فوهة جيزيرو في المريخ والتي يُعتقد أنها موطن قاع بحيرة مورقة ودلتا نهر تعودان إلى مليارات السنين، بحثًا عن الصخور التي قد تحمل دليلاً على الحياة القديمة.

وتخطط "ناسا" لإطلاق المزيد من المركبات الفضائية لنقل العينات التي جمعها "بيرسيفرانس" إلى الأرض.

ويأمل المهندسون في إعادة ما يصل إلى ثلاثين عينة إلى الأرض في غضون عقد تقريبًا.


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