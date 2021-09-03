سمر جابر تشارك في مسلسل «الثمانية» وتجسد شخصية «أوفيليا» على المسرح

تشارك الفنانة الشابة سمر جابر في بطولة مسلسل "الثمانية" والذي يخوض به المستشار تركى آل الشيخ تجربة الأولى في التأليف الدرامى، وإخراج أحمد مدحت الذى تتعاون معه سمر للمرة الثانية بعد مسلسل "ظرف اسود" للنجم عمرو يوسف ودرة عام 2015.

مسلسل "الثمانية" يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم هم آسر ياسين، غادة عادل، خالد الصاوى، ريم مصطفى، محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وعدد من ضيوف الشرف ومن إخراج أحمد مدحت، مقرر تصويره في مصر بجانب أكثر من بلد أوروبية منها فرنسا.

وفى سياق آخر تجرى سمر جابر بروفات العرض المسرحى "هاملت بالمقلوب" على مسرح السلام بشارع القصر العينى، والعرض من تأليف دكتور سامح مهران وإخراج مازن الغرباوي وانتاج وزارة الثقافة وبطولة الفنان عمرو القاضي وأيمن الشيوى ومجموعة كبيرة من الفنانين، وتجسد في المسرحية دور أوفيليا حبيبة هاملت.

يذكر أن سمر جابر شاركت العام الماضى في مسلسل "طاقة حب" من 60 حلقة، وهو تأليف أحمد صبحى وإخراج أحمد يسرى ويشارك فى بطولته يسرا اللوزى، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، سامح الصريطى، رشا مهدى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، محمود حجازى، هاجر الشرنوبى، باسل الزارو، سامى مغاورى، سمر جابر، لمياء الأمير ومحمد العمروسى.