عبّرت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، ووصفت نفسها بـ"المحظوظة".

وقالت خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" عل شاشة "cbc"، مساء الخميس، إن زملاء في الوسط الفني كانوا دائمًا ما يقولون لها إنها لن تحصل على دور "البطولة" وهي في هذا السن، موضحة أنها قدّمت المسلسل وعمرها 26 سنة.

وأضافت أن عرض المسلسل عليها أصابها بالصدمة، لكنّها تجاوزتها على الفور، مشيرة إلى أنها كانت متوترة بشدة قبل المشاركة في العمل.

في المقابل، أكّدت منى الشاذلي أن هنا حقّقت نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، وأوضحت أن هنا تملك حضورًا قويًّا عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

وأشارت إلى أن نجحت في تقديم دور بطولة سواء سينما أو دراما بشكل مميز، وخصّت بالذكر مسلسل حلوة الدنيا سكر الذي أكّدت أنه أحد الأعمال المميزة والمختلفة التي عُرضت في الفترة الماضية.