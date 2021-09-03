قال محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن توقيت القمة الثلاثية التي جمعت أمس الخميس بين قادة مصر والأردن وفلسطين كانت توقيتًا ممتازًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أن العالم أجمع منشغل حاليًّا بقضايا أخرى، وأن القضية الفلسطينية أصبحت في ذيل قائمة اهتمامات الإقليم أو العالم أجمع.

وأوضح أن القمة الثلاثية أعادت القضية الفلسطينية إلى الأذهان، وأصدرت إنذارًا بسيطًا بأنه آن أوان إحداث تقدم في المسار السياسي، مشدّدًا على ضرورة مراعاة ثوابت القضية في التعاطي الدولي معها.

وأفاد العرابي، بأن رسائل البيان الختامي للقمة الفلسطينية ركّزت على الطموحات الفلسطينية في إقامة الدولة، مؤكدًا أن هناك حالة توافق لحل القضية بشكل عادل.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ثلاثية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، حيث أكد القادة الثلاثة أن السلام العادل والشامل الدائم للقضية الفلسطينية، يشكل خيارا استراتيجيا وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه.

‎وأفاد البيان الختامي، الصادر عن القمة، بأن القادة وجهوا المسؤولين في الدول الثلاث للعمل معا من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقا للمرجعيات المعتمدة.