أدى عشرات الآلاف من المصلين، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، في بيان لها اليوم، إن 45 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات مشددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد.

وكان العشرات من المستوطنين الإسرائيليين قد اقتحموا أمس الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا صلوات تلمودية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن مزاعم "الهيكل".

يشار إلى أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لعمليات اقتحام متكررة من المستوطنين، وغالبًا ما تتم من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وكثيرًا ما يقوم المستوطنون بصلوات تلمودية في ساحات المسجد بغرض استفزاز مشاعر المسلمين.