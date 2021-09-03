محققون هولنديون يعثرون على 600 كيلوجرام من الكوكايين مخبأة وسط ثمار المانجو

اكتشف المسؤولون الهولنديون حوالي 600 كيلوجرام من الكوكايين، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 45 مليون يورو (2ر53 مليون دولار)، مخبأة بين ثمار المانجو في حاوية، حسبما أعلنوا اليوم الجمعة.

وقال ممثلو الادعاء إنه تم اكتشاف المخدرات اليوم الجمعة في حاوية وصلت من البرازيل. وكانت شركة هولندية قد طلبت شراء المانجو، لكن ممثلي الادعاء أوضحوا أن الشركة الهولندية ليست متورطة في التهريب.

وتم إتلاف المخدرات بالفعل.

واضطر المسؤولون الهولنديون إلى إنشاء وحدات خاصة مكونة من الشرطة البحرية ومسؤولي الجمارك ومثلي الادعاء وفرق المالية للتعامل مع مشكلة تهريب المخدرات.