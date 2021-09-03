أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة للمرة الأولى تسجيل 3 إصابات مؤكدة بسلالة "مو" المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أنه تم تأكيد 3 حالات إصابة بسلالة "مو" المتحورة من بين الإصابات الوافدة من الخارج في البلاد حتى الآن، وجاءت حالات الإصابة لـ 3 أشخاص قادمين من المكسيك والولايات المتحدة وكولومبيا.

وتم اكتشاف سلالة "مو" المتحورة لأول مرة في كولومبيا في يناير الماضي، وتم الإبلاغ عن حالات الإصابة بها في حوالي 40 دولة في العالم خاصة في أمريكا اللاتينية وأوروبا.