أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إن طموح ليبيا يتمثل بخلق جيش موحد وقوة شرطة حقيقية فضلا عن ضمان انتخابات حرة وشفافة.

ووفقا لوكالة الانباء الايطالية / آكي/ قال الدبيبة في كلمة أمام منتدى أمبروزيتي الاقتصادي السنوي بمدينة تشيرنوبيو شمالي إيطاليا ، أن ليبيا فقدت موارد هائلة في الحرب .. مشيراً إلى أن لتجربة الأفغانية يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إدراك أنه لا يمكن لدولة أن تفرض نفسها على دولة أخرى بالقوة.

وأشار إلى أنه يجب على العالم أن يساعد ليبيا بإعادة البناء”، وأن يبدأ عمل المؤسسات الشرعية .. مؤكدا ان ليبيا بلد ضخم يتمتع بموقع جغرافي خاص، وبعد هذه السنوات من الاشتباكات حول شرعية السلطة، يجب أن تتمكن ليبيا من السير نحو مرحلة تتسم بالاستقرار.

وشدد الدبيبة على أن الهدف الأساس لليبيا هوتحقيق الاستقرار بالبلاد ومن الضروري توجيه البلاد نحو هذا الهدف النبيل بطريقة ديمقراطية لم تُعرف من قبل. واختتم بالقول إن تجذر ثقافة الغطرسة، وجود المرتزقة، الهجرة وتسلل الإرهابيين هي التحديات الرئيسية بالنسبة لليبيا .