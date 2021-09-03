البيئة: دباغة الجلود صناعة ملوثة لو لم تكن تحت السيطرة

قال أحمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش البيئي بوزارة البيئة، إن منطقة «الروبيكي» ستكون واحدة من المناطق التي تفخر بها مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من المنطقة ستضم الصناعات المغدية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الوزارة تستهدف في المنطقة تحقيق المراجعة البيئية كأحد أدوات الإدارة البيئية والتي تستند على بيانات موثقة لتقييم أداء المعدات، وكفاءة أجهزة التحكم في المياه والهواء داخل بيئة العمل، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وأشار إلى أن المنطقة التي تواجدت بها مدابغ الجلود في الماضي لم تكن تحت السيطرة وكانت تعاني من العشوائية، منوهًا إلى أن «دباغة الجلود» واحدة من الصناعات التي يجب الحذر في التعامل معها؛ لأنها ملوثة لو لم تكن تحت السيطرة.

وذكر رئيس إدارة التفتيش البيئي، أن البنية الأساسية التي نفذتها الدولة بمنطقة «الروبيكي» على مستوى عالٍ، مضيفًا أن الوزارة أجرت ورش وحلقات نقاشية للمستثمرين بالمنطقة من أجل توعيتهم بمفاهيم السجل البيئي وسجل المخلفات الخطرة.

وأوضح أن الدولة والوزارة تستهدفان تقليل التكلفة على المستثمرين الذين كانوا يدفعون مبالغ كبيرة لمعرفة كيفية ملء السجل البيئي، لافتًا إلى أن الوزارة مهتمة بقياس نتائج الورش على الأرض بعد تقدم المستثمرين للبدء في إجراءات الإصلاح البيئي.

وعقدت وزارة البيئة حلقة نقاشية تفاعلية لمسئولي المنشآت العاملة بمجال دباغة الجلود بمدينة الروبيكي، بحضور ممثلي الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بوزارة البيئة وفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى وهيئة التنمية الصناعية.