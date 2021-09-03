استمرار برنامج اللغة الإنجليزية للابتدائية والإعدادية بالوادي الجديد

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أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، مواصلة العمل بالبرنامج التدريبي لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وقال حسن إن ذلك يأتي بالتعاون مع توجيه اللغة الإنجليزية ونخبة من المتميزين ذوي الخبرات، وهذه البرامج التدريبية يجرى تنفيذها يوم الخميس من كل أسبوع في مقر المركز الاستكشافي للعلوم بمدينة الخارجة، بهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب وصقل مهارتهم بمادة اللغة الإنجليزية.

وأوضح حرص فريق العمل وجميع القائمين على التدريب والحرص الشديد على مصلحة الطلاب، والاستثمار الأمثل للوقت خلال فترة الإجازة الصيفية.