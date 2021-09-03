قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن تصنيف سلالة مو المتحورة من الفيروس على أنها تحت الاهتمام، يأتي كونها لم تستطع أن تحدث وباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الخميس، أن هذه السلالة لم تستحوذ على دور البطولة في نشر الوباء، مؤكدًا أن مصر خالية من متحور "مو".

وأوضح أنه لم يتحقق حتى الآن من دور اللقاحات في مواجهة هذا المتحور، معتبرًا أنه إذا ما تم التأكد مما أعلنته اليابان بشأن عدم تأثير اللقاحات على هذا المتحور فإن الأمر سيكون مُحزنًا، ويمثّل عودة لنقطة الصفر من جديد.

وأشار إلى أن متحورات ألفا وبيتا وجاما ودلتا لم تحدث تغييرًا جذيرًا على مستوى البروتين الشوكي، وبالتالي فإن اللقاح لا يزال محتفظًا بقوته تجاه هذه السلالات.

وأكّد النادي، أن مصر تتابع مستجدات هذا المتحور في المناطق التي ظهر فيها، مشددًا على ضرورة توخي الحذر في المطارات منعًا لظهور هذه السلالة في مصر.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت يوم الأربعاء سلالة جديدة من فيروس كورونا تسمى "مو"، على أنها "متغير مثير للاهتمام".

وقالت المنظمة إن هناك مؤشرات على أن طفرات السلالة "مو" تمكنها من تجنب الأجسام المضادة في الأشخاص الذين تم تلقيحهم أو تعافيهم بشكل أفضل من المتغيرات الأخرى.