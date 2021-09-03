«الإسكندرية» تحذر من ارتفاع مستوى الأمواج.. وتزايد إقبال المصطافين على شاطئ بورسعيد



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شهدت المحافظات الساحلية إقبالا كبيرا من المصطافين، اليوم؛ والذين حرصوا على التوجه إلى الشواطئ خلال إجازة نهاية الأسبوع هربا من حرارة الجو، وسط انتشار مكثف من رجال الإنقاذ البحرى تحبسا لأى حالة طوارئ.



فى الإسكندرية، شن رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جمال رشاد، وبالتعاون مع وحدة التدخل السريع حملة على كورنيش منطقتى كليوباترا وبحرى، لإزالة التعديات على سور الكورنيش، موجها تحذيرات شديدة اللهجة بالتوقف عن فرض الإكراميات على رواد الشواطئ وإساءة معاملتهم.



وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية من خلال الرايات الحمراء من عدم النزول للسباحة فى الأوقات المعتمدة، خاصة مع ارتفاع مستوى الأمواج والتنبيه على مسئولى الشواطئ بمنع نزول البدالات ورفع درجة استعداد الغطاسين والتأكيد على تواجد المراقبين على أبراج المراقبة. وفى بورسعيد، تزايد إقبال المصطافين على شواطئ بورسعيد من المحافظات المجاورة، أمس؛ هربا من حرارة الجو، مع انتشار مكثف لرجال الإنقاذ البحرى، فضلا عن الاستمتاع برحلة داخل المدينة ومنطقة السوق التجارية.

وفى جنوب سيناء، شهدت شواطئ المحافظة، أمس، إقبالًا من المواطنين الذين استغلوا إجازات نهاية الأسبوع للهروب من حرارة الجو فى مياه خليجى السويس والعقبة وشواطئ مدينة صور سيناء المجانية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، إنه جرى التشديد على الاهتمام بنظافة الشواطئ، ورفع المخلفات أول بأول، مع التأكيد على اتباع جميع التعليمات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، ومنع المواطنين نهائيًا من نزول البحر مع حلول الليل.