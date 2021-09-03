تقارير: سوجا يعتزم الاستقالة من رئاسة وزراء اليابان

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يعتزم رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الاستقالة من منصبه، وفقا لتقارير إعلامية اليوم الجمعة.

وأفاد تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية، أن سوجا قال خلال اجتماع غير عادي لمجلس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم إنه لن يترشح مرة أخرى لمنصب رئيس الحزب نهاية هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يتنحى سوجا،72 عاما، أيضا عن منصب رئيس الوزراء.

وتنتهي ولاية سوجا كزعيم للحزب في 30 أيلول/سبتمبر الجاري. وبسبب الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الليبرالي الديمقراطي في البرلمان الوطني ، الدايت، يتولى زعيم الحزب عادة رئاسة الحكومة.

وحصل سوجا في بداية ولايته كرئيس للوزراء على نسبة قبول عالية بلغت حوالي 70 %، لكن شعبيته تضاءلت.

وتعرض حزبه لسلسلة من فضائح المحسوبية، بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك انتقادات لكيفية تعامل سوجا مع جائحة فيروس كورونا وحملة التطعيم في اليابان، والتي بدأت متأخرة.

كما تعرض رئيس الوزراء لانتقادات لإصراره على المضي قدمًا في أولمبياد طوكيو على الرغم من حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19.