مياه مطروح ترفع حالة التأهب استعدادا لموسم تساقط الأمطار

أعلن إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن استعداد الشركة بكافة المعدات وفرق الأزمات والطوارئ، ومدى جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة، ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والنافورى والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد خالد، في بيان صحفي اليوم الجمعة، جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، موضحا أن، الإدارة العامة للصرف الصحي بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور أبرزها تطهير بيارات الصرف الصحي الخاصة بالمحطات.

وأشار خالد إلي، تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، والبدء في تطهير كافة شنايش الامطار والتأكد من مدي الجاهزية والفاعلية، لاستقبال كميات المياه الناتجة عن تساقط الامطار.

وأوضح خالد، أنه تم توفير عدد من الطلمبات المتنقلة ذات سعات مختلفة، والبدالات ذات سعات النقل والسرعة العالية للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالشركة بالتنسيق مع غرفه عمليات المحافظة ومجالس المدن.