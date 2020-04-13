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إعلان حالة الطوارئ في ولايتين أمريكيتين بسبب إعصار مدمر

رويترز
نشر في: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 9:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 9:20 ص

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك ونيوجيرسي وأمر بتقديم مساعدات فيدرالية للمتضررين ومعالجة الدمار الذي خلفه إعصار "إيدا".

وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم الخميس، "أعلن الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك ونيوجيرسي ووجه بتقديم المساعدة الفيدرالية للولاية جراء الضرر الذي حل بسبب الإعصار".

وأوضح البيت الأبيض في بيانه في وقت متأخر من يوم الخميس: "إجراء الرئيس يخول وزارة الأمن الداخلي، الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث".

وتسببت الفيضانات المفاجئة في مقتل 44 شخصا على الأقل في أربع ولايات شمالية شرقية، بما في ذلك نيوجيرسي ، حيث تسببت إعصار إيدا في هطول أمطار غزيرة.

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