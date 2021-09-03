أعلن فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن لمكافحة فيروس كورونا اليوم الخميس عن تخصيص الحكومة الأمريكية 7ر2 مليار دولار لتعزيز عمليات إنتاج اللقاحات المضادة للفيروس، على الرغم من أنه لم يتضح بعد أي من الشركات ستحصل على التمويل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصدر مطلع بالخطة أنه سيتم استخدام الأموال لزيادة إنتاج المكونات واللوازم المستخدمة في تصنيع اللقاحات، وستعزز تصنيع المواد الخام والقوارير والحقن، وكذلك عملية التعبئة المعروفة باسم الملء والإنهاء.

وقال منسق البيت الأبيض للاستجابة لجائحة كوفيد جيف زينتس إن الاستثمار "سيساعدنا في الوفاء بتعهد الرئيس بوجود ترسانة من اللقاحات للعالم، وتعزيز قدراتنا على المدى البعيد للاستجابة للتهديدات في المستقبل".

وقال زينتس إن التعاقد سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة.

وقال زينتس إن الولايات المتحدة تبرعت حتى الآن بـ 130 مليون جرعة لدول أخرى. وتعهد بايدن بالتبرع بأكثر من 600 مليون جرعة بحلول منتصف العام المقبل.