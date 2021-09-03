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يعتزم آلاف المتظاهرين المشاركة في مسيرة عبر العاصمة الألمانية برلين غدا السبت دعا إليها تحالف "مجتمع غير قابل للانقسام".

وتحمل المظاهرة شعار "من أجل مجتمع مفتوح ومتضامن".

شارك في المظاهرات السابقة التي حملت هذا الشعار من قبل عشرات الآلاف من الأشخاص.

وتتوقع الشرطة هذه المرة مشاركة ما يصل إلى ثلاثين الف شخص في المظاهرة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الجمعة: "علينا التحقق من مسار المظاهرة ومتابعتها، لكننا لا نتوقع حدوث اشتباكات عنيفة".

وبحسب تحالف منظمي المظاهرة تشارك أكثر من 30 مبادرة فيها، وتشمل اتحادات نقابية ألمانية واتحاد الرفاهية المتكافئة، وحركة "أيام جمعة من أجل المستقبل" المناخية، ورابطة المستأجرين في برلين.

وتشارك أحزاب اليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر في هذه المظاهرة.

وذكر المنظمون أن ناشر الأخبار المسربة أمريكي الجنسية والموظف السابق بوكالة المخابرات المركزية، إدوارد سنودن، سيتحدث إلى المتظاهرين عبر الفيديو.