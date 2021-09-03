تحذيرات لمرتادي شواطئ الإسكندرية من السباحة بسبب ارتفاع مستوى الأمواج

حذر الدكتور رأفت حمزة، أستاذ مساعد قسم الرياضات المائية بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، وأحد أفراد فريق غواصين الخير المتطوعين، مرتادى الشواطىء من السباحة فى البحر بداية من اليوم الجمعة، إذ قال حمزة إن حالة البحر غير مستقرة، حيث تشتد سرعة الرياح إلى أكثر من 21 كليومترا في الصباح، وهناك ارتفاع فى الأمواج يصل إلى 1 متر.

وشدد أستاذ الرياضات المائية، فى تصريحات لـ "الشروق"، اليوم الجمعة، على مرتادى الشواطئ بالإلتزام بتعليمات منفذي الشواطئ، والمواعيد الرسمية لنزول المياه ينتهى بغروب الشمس، وعدم المخاطرة خاصة بالشواطئ التى ليست بها حواجز أمواج، خاصة شواطئ غرب الإسكندرية، وعدم التسلل إلى الشواطئ المغلقة بأمر النيابة العامة وقرار مجلس الوزراء.

فى السياق ذاته، حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية من خلال الرايات الحمراء من عدم النزول للسباحة في الأوقات المعتمدة، خاصة مع ارتفاع مستوى الأمواج والتنبيه على مسئولى الشواطئ بمنع نزول البدالات ورفع درجة استعداد الغطاسين والتأكيد على تواجد المراقبين على أبراج المراقبة.

على صعيد آخر، شن رئيس الإدارة المركزية فجر اليوم برئاسة اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وبالتعاون مع وحدة التدخل السريع حملة على كورنيش منطقتى كليوباترا وبحرى، لإزالة التعديات علي سور الكورنيش وطرد من يفرضون إتاوة علي المواطنين مقابل جلوسهم علي أسوار الكورنيش والتمتع به وتم مصادرة عدد كبير من الكراسي.

ووجه رئيس السياحة والمصايف تحذيرات شديدة اللهجة بالتوقف عن فرض الإكراميات على رواد الشواطئ وإساءة معاملتهم ، كما وجه مستغلي الشواطئ بضرورة الإهتمام بالنظافة العامة للشواطئ ونشر حاويات القمامة والتأكيد علي العمال بحسن معاملة وإحترام الرواد ، مشددا " الإسكندرية لن نسمح بأى شكل من أشكال التسيب علي طريق الكورنيش ".

فى السياق ذاته، كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالعمل على توفير كافة سبل الرعاية و الوسائل الترفيهية لذوي الهمم والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم، موجها الدعوة للجمعيات الخيرية و متحدى الإعاقة ودور الأيتام وأطفال بلا ماوى، لدخول الشواطئ.