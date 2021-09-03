 الدبكة العريشية تشعل حماس جمهور جمصة بعروض برنامج صيف بلدنا - بوابة الشروق
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الدبكة العريشية تشعل حماس جمهور جمصة بعروض برنامج صيف بلدنا


نشر في: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 6:27 م | آخر تحديث: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 6:27 م

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم الأنشطة الفنية بأماكن تجمعات المواطنين بالمدن الساحلية، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ضمن عروض "صيف بلدنا" بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

وتفاعلت جماهير مصيف جمصة مع فرقة العريش للفنون الشعبية وفقراتها المتنوعة من التراث السيناوي تضمن تابلوهات "الدبكة العريشية، السامر السيناوي، رقصة المهباش التي تعبر كيفية طحن القهوة في سيناء"، إلى جانب عدد من الأغنيات بمصاحبة الفنان غريب مؤمن، جدير بالذكر استمرار العروض حتى العاشر من سبتمبر الجاري.

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