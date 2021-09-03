 المفوضية الأوروبية وأسترازينكا تتفقان على تسلم 200 مليون جرعة لقاح بحلول مارس - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية وأسترازينكا تتفقان على تسلم 200 مليون جرعة لقاح بحلول مارس

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 9:46 م | آخر تحديث: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 9:46 م

أعلنت المفوضية الأوروبية وشركة "أسترازينكا" البريطانية، المصنعة للدواء والمطورة للقاح المضاد لـ كوفيد-19 أنهما توصلتا إلى اتفاق تسوية بشأن جرعات اللقاح المتبقية وسيتم تسليم 200 مليون جرعة.

وقال الجانبان، حسبما نقلت قناة سكاي نيوز الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، إن القضية المعلقة بينهما قد انتهت نتيجة لذلك، وبموجب التسوية، التزمت الشركة بتسليم جرعات لقاحها المسمى فاكسزيفريا بحلول شهر مارس المقبل.

كانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت إجراءً قانونيًا ضد شركة أسترازينكا خلال شهر أبريل الماضي، واتهمت الشركة بعدم الالتزام بعقدها المتعلق بإمداد الجرعات، وعدم وضع خطة موثوق فيها لضمان إتمام عمليات تسليم في الوقت المناسب.

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