حبس 5 أشخاص متهمين بحيازة 38 كيلو حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حبس 5 أشخاص، عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة 380 طربه لمخدر الحشيش، تزن 38 كيلو جرام، بقصد الاتجار، وقدرت قيمتهم المالية 2 مليون و660 ألف جنيه.

وطلبت النيابة تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام 5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية مًسجلة، بالاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع، متخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة، مسرحًا لمزاولة نشاطهم.

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعات الأمن "الوطني، والعام، والمركزي"، تم عمل كمين لهم، وضبطهم حال استقلالهم سيارتين في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة، وبفحص حالتهم تبين أن محال إقامتهم محافظتي "الشرقية، والقليوبية"، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المخدرات، ومبلغ مالي، و5 هواتف محمولة.

وجاء بالتحقيقات الأولية، أن 2 من المتهمين يقومون بنقل وترويج المواد المخدرة بسيارة قيادة الثالث، بينما يقوم الرابع والخامس، باستكشاف ومراقبة الطريق، مستخدمين سيارة أخرى، خشية ضبطهم.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم، وأقروا بأن المخدرات التي ضبطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارتين لعملية الترويج.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.