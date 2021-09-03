 سوريا تتهم دولا غربية بأنها حولت مجلس الأمن إلى وسيلة للتشهير بها - بوابة الشروق
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سوريا تتهم دولا غربية بأنها حولت مجلس الأمن إلى وسيلة للتشهير بها

مجلس الأمن
مجلس الأمن
رويترز
نشر في: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 5:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 5:45 ص

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن دولا غربية حولت مجلس الأمن إلى وسيلة للتشهير بسوريا.

 

ونقلت وكالة "سانا" عن صباغ أن ذلك يتم عبر "تسييس قضايا فنية والتشكيك في تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكيل اتهامات باطلة وترويج الأكاذيب ضدها".

وأضاف صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن مساء الخميس، أن سوريا "أعربت مرارا عن إدانتها الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي مكان وتحت أي ظروف وتأكيدها بأنها لم تعد تمتلك أي نوع من هذه الأسلحة".

وقال المندوب السوري إن "الإدارة الأمريكية تواصل نهجها العدواني باستخدام أدواتها العميلة المختلفة لشن حرب شرسة ضد الشعب السوري على كل الصعد".

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