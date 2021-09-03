هل تتأثر فرص النني بالانتقال لبشيكتاش بعد التعاقد مع بيانيتش؟

أعلن نادي بشيكتاش التركي، اليوم الجمعة، تعاقده مع ميراليم بيانيتش، لاعب وسط برشلونة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكشف بشيكتاش أن مقابل التعاقد مع بيانيتش صاحب الـ31 عامًا هو 2.7 مليون يورو «3.2 مليون دولار» حتى يونيو 2022.

وكان بيانيتش قد انضم لبرشلونة العام الماضي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، وخاض مع الفريق الكتالوني 30 مباراة في جميع المسابقات، لكنه عجز عن حجز مكانًا أساسيًا في تشكيل المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

واضطر برشلونة لتخفيض أجور العديد من لاعبيه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وحتى مغادرة ميسي لباريس سان جيرمان لم تكن كافية للالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

وفي سياق متصل ربما يؤدي تعاقد بشيكتاش مع بيانيتش لصرف النظر عن التعاقد مع محمد النني، لاعب أرسنال، بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية لتقدم الفريق التركي بعرض رسمي للفريق اللندني من أجل التعاقد مع النني.

وسبق أن ارتدى محمد النني قميص بشكتاش موسم 2020/2019 على سبيل الإعارة حيث سجل هدفا وصنع 4 لزملائه.