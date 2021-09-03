ارتفع المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 في البورصة المصرية، لتكسب هذا الأسبوع 1.6٪.

وواصلت البورصة الصعود لليوم الثاني على التوالي، والثاني في سبتمبر، والأخير من الأسبوع الجاري، اليوم الخميس، وارتفع المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 0.2٪ ووصل إلى 11301 نقطة.

وأغلقت البورصة، أمس الأربعاء، على صعود ملحوظ، بنسبة 1.3%.

وشهدت جلسات الأسبوعين الأخيرين،

وهبط المؤشر الرئيسي الثلاثاء بنحو 0.2%، وحقق المؤشر الرئيسي مكاسب خلال 6 جلسات متتالية، لم يقطعها إلا جلسة يوم الأحد بهبوط طفيف.

وكسب المؤشر الرئيسي الإثنين نحو 0.45% عند 11160 نقطة، ليتخطى بفارق طفيف مستوى المقاومة المحدد مسبقًا عند 11145 نقطة.

وأنهت البورصة التعاملات الأحد-أول أيام الأسبوع-على هبوط طفيف، بعد 4 جلسات متتالية مرتفعة الأسبوع الماضي، وهبط المؤشر الرئيسي إي جي إكس3 بنسبة 0.1%.

في الأسبوع الماضي، ارتد المؤشر الرئيسي من عند مستوى الدعم 10680 نقطة، وأغلق بالقرب من أعلى مستوى له في الأسبوع الماضى (11125 نقطة).

وحسب احد بنوك الاستثمار، إذا تأكد اختراق مستوى 11150 نقطة، وهو ما تجاوزها اليوم، سيتمهد الطريق إلى مستوى 11450 نقطة.

أما في حالة مواجهة بعض الصعاب، "لن يغير هذا الأمر من رؤيتنا الفنية الإيجابية في ظل استمرار التداول أعلى مستوى الدعم 10680 نقطة. . يقف مستوى الدعم الأول عند 10850 نقطة" حسب البنك.