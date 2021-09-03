تعرض قناة MBC مصر، في الثامنة من مساء غدا الجمعة المسرحية الكوميدية "ورطة عائلية" من عروض "مسرح مصر".

"ورطة عائلية"، تدور أحداثها في إطار كوميدي حول مستشفي يحدث فيه خطأ بين الأطفال حديثي الولادة مما يُسبب العديد من المشاكل وذلك في إطار كوميدي ساخر يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.