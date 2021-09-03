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أعلن مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة عن وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مدينة مانشستر بعد أيام فقط من إتمام انتقاله من يوفنتوس.

وكان في استقبال الدون، دارين فليتشر زميله السابق في مانشستر يونايتد والمدرب المساعد في الجهاز الفني الحالي لأولي جونار سولشاير.

وحطم اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا الرقم القياسي الدولي لتسجيل الأهداف مع المنتخبات، يوم الأربعاء، وسجل هدفين في مرمى أيرلندا ليتجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجله علي دائي والبالغ 109 أهداف.

ويستعد كريستيانو الآن لبدء التدريبات مع فريق أولي جونار سولشاير في الأسبوع المقبل.

وستقام مباراة يونايتد التالية على أرضه ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 11 سبتمبر.