 البرازيل تسجل 764 وفاة وأكثر من 26 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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البرازيل تسجل 764 وفاة وأكثر من 26 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 7:21 م | آخر تحديث: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 7:21 م

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الجمعة، 26 ألفًا و280 إصابة جديدة بفيروس كورونا و764 حالة وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في البرازيل بلغ 20 مليونًا و830 ألفًا و495 حالة منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 581 ألفًا و914 شخصًا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

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