مايا مرسي: إنشاء وحدة مجمعة للحماية من العنف يساعد المرأة في لحظة ضعفها

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"، واعتبرته انتصارًا كبيرًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن هذه الخطوة تُسهِّل على المرأة في لحظة ضعفها حال تعرض لحالة عنف أو اغتصاب أو تحرش.

وأوضحت أنه في السابق، كانت المرأة تذهب للمجلس لتقديم شكوى، ثم تتوجه للنيابة العامة لتحرير بلاغ، وتتحرك لمصلحة الطب الشرعي إذا احتاجت ذلك، مشيرة إلى أن قرار الحكومة يُمكن المرأة من إنهاء كل هذه الخطوات في مجمع واحد فقط.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة موجودة في الكثير من الدول حول العالم، فيما يتم تقديمها في مصر حاليًّا بشكل مرحلي، تشمل محافظات القاهرة الكبرى لتقييم عملها، ومن ثم التوسع في تطبيقها.

وأكدت مايا، أن الدولة حريصة على توفير سبل الراحة للسيدات، وتقديم الخدمة لها بدون أي صعوبات ودون الحاجة للتنقل بين أكثر من منطقة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا ينص على إنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"، تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.