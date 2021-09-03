 سماع دوي انفجارات جنوب العاصمة السورية - بوابة الشروق
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سماع دوي انفجارات جنوب العاصمة السورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 9:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 9:31 ص

أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بسماع دوي انفجارات في جنوب العاصمة السورية دمشق .


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