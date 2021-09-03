سماع دوي انفجارات جنوب العاصمة السورية

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أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بسماع دوي انفجارات في جنوب العاصمة السورية دمشق .