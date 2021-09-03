بوتين: الانسحاب الأمريكي من أفغانستان تسبب في كارثة إنسانية

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الطريقة التي انسحبت بها الولايات المتَحدة من أفغانستان بأنها"كارثة"، معتبرا أن هذه الخطوة قد خلقت فاجعة إنسانية.



وقال بوتين إن محاولات الدول الغربية فرض الديمقراطية بالقوة محكوم عليها بالفشل، وأضاف أن سياسة فرض العقوبات - سواء كانت ضد روسيا أو دول أخرى - تشكل استمرارا لنفس السياسة الفاشلة.



وفي غضون ذلك، أبلغ السفير الروسي في كابل وكالة أنباء "ريا نوفوستي " الروسية أن موسكو على اتصال بأفغان يُحتمل أن يكونوا ضمن طاقم حكومة طالبان الجديدة، لكنه شدد على أن بلاده لا تخطط لتزويد النظام الجديد في كابل بالسلاح.