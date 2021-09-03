التحقيق مع أب متهم بتعذيب طفله بسلك كهرباء في الشرقية

تباشر النيابة العامة بمركز الزقازيق بالشرقية، تحقيقاتها مع شخص؛ متهم بتعذيب طفله بسلك كهرباء في قرية النخاس، التابعة لمركز الزقازيق.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، 58 سنة، تتهم فيه طليق ابنتها المدعو علي م ص، مُقيم بقرية النخاس، التابعة لمركز الزقازيق، بتعذيب طفله (حفيدها) المدعو صبري، 11 سنو، وذلك بتوثيقه وضربه بواسطة سلك كهرباء لتأخره خارج المنزل.

وأوضحت جدة الطفل المجني عليه، في بلاغها رقم 240 / 2 أحوال مركز شرطة الزقازيق لسنة 2021، أن المتهم اعتدى على الطفل بعدما حصل على حضانته بعد قضايا سابقة بينه وبين والدة الطفل، لكن ما أن حدث تصالح وتنازل في القضايا حتى اعتدى على طفله وعذبه، فيما تم ضبط الطفل، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.