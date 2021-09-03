عمر كمال: علي ماهر حولني من ظهير مدافع إلى جناح هجومي

كشف عمر كمال عبد الواحد، لاعب الزمالك المنضم حديثًا من المصري البورسعيدي، كواليس تحوله من اللعب في مركز الظهير الدفاعي إلى اللعب كجناح هجومي.

وقال عمر كمال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الزمالك»: «أعشق حسام حسن منذ الصغر، وعندما طلب انضمامي إلى المصري كنت سعيداً للغاية، لكنه طلب مني المشاركة في مركزي الظهير الأيمن والأيسر».

وأضاف: «رحلت عن المصري في إعارات، وعندما عدت إلى المصري لعبت مرة أخرى في نفس المركزين تحت قيادة إيهاب جلال، وطلبت منه التقدم هجومياً مع الحفاظ على المهام الدفاعية».

وتابع: «ثم جاء طارق العشري بعد علي ماهر ليقرر مشاركتي في مركز قلب الدفاع، وقبلت المهمة وكنت أؤدي بصورة طيبة لكن ليس مثل لاعب متمرس في هذا المركز».

وأتم: «عندما عملت مع علي ماهر في المصري قال لي لن تلعب في الدفاع مجدداً، وسجلت 3 أهداف في أول 3 مباريات شاركت خلالها في الهجوم، وفي الموسم الحالي استمرت الأهداف والتألق في الهجوم».