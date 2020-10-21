أعلنت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية أن إجمالي 29.6 مليون شخص، أو 57.7% من سكان البلاد، تلقوا جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19، منذ إطلاق برنامج التطعيم في أواخر فبراير، وتم تطعيم حوالي 16.7 مليون شخص أو 32.7% بشكل كامل، وفقا لبيانات KDCA.

وأشارت السلطات الصحية الكورية -في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب)- إن الحكومة الكورية تهدف إلى تطعيم 70% من السكان، أو 36 مليون شخص، بجرعاتهم الأولى حتى 19 سبتمبر، وتطعيمهم بالكامل حتى نهاية أكتوبر لتحقيق مناعة القطيع. ومع ذلك، فقد واجه برنامج التطعيم في كوريا الجنوبية مؤخرا تحديات بسبب تأخر توريد اللقاحات.