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بطيخ عملاق بوزن 90 كيلوجراماً في الصين

بطيخ عملاق
بطيخ عملاق

نشر في: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 2:39 م | آخر تحديث: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 2:39 م

أثارت بطيختان شتويتان عملاقتان يزيد وزنهما على 90 كلج وبطول بـ 1.45 متر الانتباه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود البطيختان إلى المزارع تشانج فوشينج من قرية تشن ليو الغربية بمقاطعة خنان الصينية.

يقول تشانج فوشينج، إن إنتاج هذا العام وصل إلى 10 آلاف جين (ما يعادل نصف كلج) للمو الواحد. "بحلول نهاية سبتمبر، ستصل الطاقة الإنتاجية لكل مو إلى 16000 جين، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

ووفقًا لسعر الشراء الحالي من الباب إلى الباب المقدر بـ 0.2 يوان لكل جين، فإن العائدات ستصل إلى 3000 يوان"، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

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