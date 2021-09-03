الهيئة العامة للكتاب تشارك بمعرض «ثقافتك كتابك» بنادي قضاة المنيا

شاركت الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض نادي قضاة المنيا للكتاب، الذي افتتح عصر اليوم، ويستمر حتى ١٢ سبتمبر الجاري.

وقدمت الهيئة مجموعة متميزة من إصداراتها يصل عددها إلى 3 آلاف كتاب، منها ألفي نسخة من مبادرة وزارة الثقافة (ثقافتك كتابك)، وإصدارات من سلسلة الثقافة القانونية ومكتبة الأسرة، وكتب الأطفال مثل سلسلة (رؤية للنشئ)، وسلسلة (ما)، والموسوعات وغيرها من إصدارات الهيئة المتميزة.

وافتتح المعرض المستشار مدحت منصور وكيل نادي القضاة، ومحمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة، نيابة عن رئيس الهيئة، والمستشار الدكتور محمد لبيب رئيس اللجنة الثقافية والمتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، وحضر الافتتاح وجيدة مصطفى مدير عام التوزيع، وعدد من السادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي.