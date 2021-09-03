رئيس جامعة كفر الشيخ: إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بناء على توجيهات السيسي

قال الدكتور عبدالرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن التفكير في إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقتحام مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير متخصصين في وظائف المستقبل، وتحقيق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الهدف الأساسي من كلية الذكاء الاصطناعي تخريج طالب مصري صاحب جودة وكفاءة عالمية في هذا المجال المهم.

وأشار إلى أن فرص التوظيف المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي واعدة وتحتاجها مصر؛ تنفيذًا لخطة الدولة لتوطين ونقل التكنولوجيا، وضم الكفاءات والخريجين المزودين بالمهارات اللازمة للمنافسة في السوق المحلي والدولي، وتحقيق رؤية الدولة والرئيس السيسي.

وذكر رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مصر تشهد نهضة شاملة وغير مسبوقة منذ تولى السيسي المسؤولية، معلقًا: «نحمد الله أن منّ على الوطن بهذا القائد العظيم لإحداث التنمية والنهضة الشاملة في كل ربوع مصر».

ولفت إلى أن الجامعة تتابع على مدار 24 ساعة مع وزير التعليم العالي كل التكليفات والتوجيهات الرئاسية، وتضع خططًا استراتيجية حتى يحصل الخريج على تعليم ذي جودة حقيقية ويكون منافسًا في سوق العمل.