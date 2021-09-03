وزير القوى العاملة: مؤتمر العمل العربي فرصة لتحقيق التمكين الاقتصادي

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مؤتمر العمل العربي الذي سيُعقد في مصر يحمل أهمية بالغة، كونه يمثّل فرصة لتلاقي أطراف العمل الثلاثة في كل الدول العربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن المؤتمر على يُضفي مناخ العمل المشترك بين الدول العربية، الكثير من العوائد، كما أنه يمثّل فرص لوزراء العمل لمقابلة أصحاب الأعمال وممثلي العمال.

وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن طرح كل القضايا التي تهم مناخ العمل والعمال، لا سيّما المشروعات الصغيرة التي تهم كل الدول العربية، بما في ذلك مصر التي تولي اهتمامًا كبيرًا للغاية لهذا القطاع.

وأوضح سعفان أن المشروعات الصغيرة تحقّق التمكين الاقتصادي في الدول، كونها تمثل الأمل في المستقبل، وأحد الحلول المهمة للقضاء على البطالة في الدول العربية.

وكان سعفان قد اجتمع اليوم الخميس، مع فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، لبحث الترتيبات النهائية لعقد مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 47 بالقاهرة دولة المقر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحضره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء،ممثلا لرئيس الجمهورية، وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويبدأ الأحد المقبل ويستمر حتى 12 سبتمبر الجاري.